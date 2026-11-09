Senatoare din tabăra Veștea, după ultimatumul dat de Bolojan: „Am învins cancerul, să mă iertați dacă amenințările nu mă impresionează”

Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc i-a transmis, luni, liderului partidului, Ilie Bolojan, că nu este intimidată de ultimatumul dat de acesta de a-și retrage acțiunile din instanță privind deciziile de la Congresul Extraordinar al liberalilor din iunie, ea menționând că „un astfel de gest nu este doar autoritar, ci și meschin și mărunt”. „Domnule Bolojan, trei …

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