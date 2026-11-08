Niculescu, prin care îi solicită acestuia să spună ce soluții are pentru creșterea puterii de cumpărare a românilor și a nivelului de trai Vă prezentăm interpelarea transmisă de senatorul Virgiliu Vlăescu: „Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) estimează pentru anul 2026 o contracţie economică de 0,4%, ceea ce reprezintă o revizuire în scădere cu […] The post Senatorul AUR, Virgiliu Vlăescu, îi cere premierului Niculescu să spună ce soluții are pentru creșterea puterii de cumpărare a românilor și a nivelului de trai first appeared on Suceava News Online.

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