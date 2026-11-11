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Politică

Senatul dezbate şi votează moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare

c Scris de cristian anton
Senatul dezbate şi votează moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare
Aosom
Senatul dezbate şi votează miercuri moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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