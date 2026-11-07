 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

SENATUL ROMÂNIEI SPRIJINĂ CORECTAREA CODULUI URBANISMULUI ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR. Ce spune ministrul Dezvoltării – Alexandru Stoica …

i Scris de iulian gavriluta
SENATUL ROMÂNIEI SPRIJINĂ CORECTAREA CODULUI URBANISMULUI ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR. Ce spune ministrul Dezvoltării – Alexandru Stoica …
Aosom
Senatorul PSD Laurențiu Țepeluș: “În calitate de senator al României, consider că problemele apărute în aplicarea noului Cod al Urbanismului, în special în ceea ce privește intrarea în legalitate a balcoanelor închise, impun clarificări și soluții legislative adaptate realității. Legea trebuie să ofere siguranță juridică cetățenilor, nu să genereze birocrație, costuri suplimentare sau sancțiuni pentru […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech