Senatul SUA pregătește o anchetă de amploare privind legăturile financiare dintre gigantul JPMorgan și Jeffrey Epstein

Relațiile din culise dintre marile instituții financiare de pe Wall Street și Jeffrey Epstein redevin subiectul unei confruntări politice și juridice de proporții. Democrații din Senatul Statelor Unite pun la punct o investigație oficială care va viza JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din sistemul financiar american, relatează CNBC și Reuters.

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