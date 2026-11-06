Sepsi, în genunchi după căderea lui Viktor Orbán. Fără milioanele din Ungaria, patronul Diószegi caută soluția salvatoare

Schimbarea puterii de la Budapesta afectează grav clubul Sepsi, care nu mai poate conta pe finanțările generoase venite din Ungaria și încearcă să supraviețuiască printr-o soluție de avarie: un credit bancar pentru plata salariilor din 2027. Clubul din Sfântu Gheorghe privește tot spre Ungaria, de unde speră să obțină împrumutul care să-i asigure continuitatea.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗