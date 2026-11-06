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Politică

Sepsi, în genunchi după căderea lui Viktor Orbán. Fără milioanele din Ungaria, patronul Diószegi caută soluția salvatoare

p Scris de paul bardașu
Sepsi, în genunchi după căderea lui Viktor Orbán. Fără milioanele din Ungaria, patronul Diószegi caută soluția salvatoare
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Schimbarea puterii de la Budapesta afectează grav clubul Sepsi, care nu mai poate conta pe finanțările generoase venite din Ungaria și încearcă să supraviețuiască printr-o soluție de avarie: un credit bancar pentru plata salariilor din 2027. Clubul din Sfântu Gheorghe privește tot spre Ungaria, de unde speră să obțină împrumutul care să-i asigure continuitatea.

Sursa: Jurnalul Ro

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