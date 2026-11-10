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Politică

Serghei Lavrov: „Nu vom accepta cererea Europei de încetare a focului în Ucraina”

a Scris de andreea ignat
Serghei Lavrov: „Nu vom accepta cererea Europei de încetare a focului în Ucraina”
Aosom
Rusia nu acceptă solicitările europene privind instituirea unui armistițiu în Ucraina, a transmis Serghei Lavrov. El susține că o astfel de măsură ar avea ca scop să ofere Kievului timp să-și refacă forțele și să compenseze pierderile suferite pe front.

Sursa: Stirile Pro.tv

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