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Politică

Servicii funerare: ce se plateste firmei, ce se plateste bisericii si cimitirului si ce ramane la familie (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Servicii funerare: ce se plateste firmei, ce se plateste bisericii si cimitirului si ce ramane la familie (B1tv)
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În România mor aproximativ un sfert de milion de oameni pe an, potrivit Institutului Național de (…)

Sursa: Ziar.com

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