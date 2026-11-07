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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Serviciile de securitate din Europa vor să afle dacă Rusia e implicată în ameninţările cu bombă din avioane. Unele au vizat zboruri spre România

f Scris de florin răvdan
Serviciile de securitate din Europa vor să afle dacă Rusia e implicată în ameninţările cu bombă din avioane. Unele au vizat zboruri spre România
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Oficiali europeni din domeniul securităţii vor să afle dacă ameninţările cu bombă care au vizat companii aeriene săptămâna aceasta au origini în Rusia.

Sursa: Dcnews

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