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Politică

Sfântul Nectarie, vindecătorul bolilor grele, sărbătorit pe 9 noiembrie: cinci locuri din România unde se află moaștele lui

a Scris de andreea tiron
Sfântul Nectarie, vindecătorul bolilor grele, sărbătorit pe 9 noiembrie: cinci locuri din România unde se află moaștele lui
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Luni, 9 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai secolului XX. Credincioșii îl numesc „Taumaturgul”, adică făcătorul de minuni, și se roagă la el mai ales pentru vindecarea bolilor grele.

Sursa: Jurnalul Ro

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