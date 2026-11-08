Sfântul Nectarie, vindecătorul bolilor grele, sărbătorit pe 9 noiembrie: cinci locuri din România unde se află moaștele lui

Luni, 9 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai secolului XX. Credincioșii îl numesc „Taumaturgul”, adică făcătorul de minuni, și se roagă la el mai ales pentru vindecarea bolilor grele.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗