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Politică

Sfatul Oanei Rusu pentru copiii romi care se confruntă cu prejudecăți. Ce trebuie să facă autoritățile / video

e Scris de elena aurel
Sfatul Oanei Rusu pentru copiii romi care se confruntă cu prejudecăți. Ce trebuie să facă autoritățile / video
Aosom
Actrița Oana Rusu a oferit un sfat copiilor romi care se confruntă cu prejudecăți.

Sursa: Dcnews

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