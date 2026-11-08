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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Aproape 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica

e Scris de emanuel focșan
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Aproape 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica
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Creştinii sărbătoresc duminică pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, două dintre cele mai importante figuri în calendarul ortodox. Aproape 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica în această zi.

Sursa: Realitatea

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