 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Cine își sărbătorește onomastica și ce nu este bine să faci în această zi

m Scris de mădălina cristea
Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Cine își sărbătorește onomastica și ce nu este bine să faci în această zi
Aosom
Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți pe 8 noiembrie, o zi importantă în calendarul ortodox, marcată cu cruce roșie.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech