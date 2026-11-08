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Politică

Sfinții Mihail și Gavriil, 8 noiembrie. Ce nu ai voie să faci astăzi, potrivit tradiției și câți români își sărbătoresc onomastica

d Scris de dana mihai
Sfinții Mihail și Gavriil, 8 noiembrie. Ce nu ai voie să faci astăzi, potrivit tradiției și câți români își sărbătoresc onomastica
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În fiecare an, pe 8 noiembrie, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox.

Sursa: Dcnews

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