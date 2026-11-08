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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Sfinții Mihail și Gavriil, 8 noiembrie. Ce nu ai voie să faci astăzi, potrivit tradiției și câți români își sărbătoresc onomastica (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
Sfinții Mihail și Gavriil, 8 noiembrie. Ce nu ai voie să faci astăzi, potrivit tradiției și câți români își sărbătoresc onomastica (DCNews)
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În fiecare an, pe 8 noiembrie, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, (…)

Sursa: Ziar.com

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