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Politică

Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Aproape 1,5 milioane de români își serbează onomastica. Ce semnificație are sărbătoarea și ce tradiții respectă credincioșii

m Scris de marius vale
Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Aproape 1,5 milioane de români își serbează onomastica. Ce semnificație are sărbătoarea și ce tradiții respectă credincioșii
Aosom
Creștinii ortodocși îi sărbătoresc duminică, 8 noiembrie 2026, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați conducătorii cetelor îngerești și ocrotitorii oamenilor. Sărbătoarea, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, este una dintre cele mai importante ale lunii noiembrie. Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica.

Sursa: Mediafax Ro

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