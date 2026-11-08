Sfinții Mihail și Gavril, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Tradiții, obiceiuri și semnificații

Creștinii îi sărbătoresc duminică, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, considerați conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor spre Rai. În tradiția populară, această zi este dedicată și pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica. Arhanghelul Mihail este considerat conducătorul oștilor cerești și un apărător […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗