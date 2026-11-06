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Politică

Sfinții Mihail și Gavril sunt sărbătoriți pe 8 noiembrie. Tradiții și superstiții

m Scris de miruna darcovici
Sfinții Mihail și Gavril sunt sărbătoriți pe 8 noiembrie. Tradiții și superstiții
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Sf. Mihail şi Gavriil sunt sărbătoriți în fiecare an de credincioşii ortodocşi şi greco-catolici pe data de 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt consideraţi conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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