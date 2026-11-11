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Politică

'Și eu pot să desenez că ocup toată Rusia': Reacție dură a lui Zelenski după ce rușii au susținut în cadrul negocierilor de pace că dețin controlul a unei jumătăți din Donbas

d Scris de daniel mihai dragomir
'Și eu pot să desenez că ocup toată Rusia': Reacție dură a lui Zelenski după ce rușii au susținut în cadrul negocierilor de pace că dețin controlul a unei jumătăți din Donbas
Aosom
Volodimir Zelenski dezvăluie pretențiile false ale rușilor de la negocierile din Abu Dhabi și solicită o nouă întâlnire directă cu Vladimir Putin.

Sursa: Stiri Pe Surse

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