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Sicrie din carton și morminte fără piatră. Tendința care schimbă industria înmormântărilor în Europa

m Scris de magda colgiu-david
Sicrie din carton și morminte fără piatră. Tendința care schimbă industria înmormântărilor în Europa
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În România, înmormântările sunt adesea asociate cu monumente funerare impunătoare, coroane uriașe și cortegii de mașini. În vestul Europei, despărțirea de cei dragi se dorește mai prietenoasă cu natura. The post Sicrie din carton și morminte fără piatră. Tendința care schimbă industria înmormântărilor în Europa appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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