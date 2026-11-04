Siegfried Mureșan blochează puciștii din PNL: "Vor ca PNL să fie brelocul PSD. Se vor alinia liniei sau pleacă în alte partide”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a transmis un avertisment tranșant la adresa aripii contestatare din interiorul partidului, grupată sub numele de Platforma Liberal-Conservatoare. Vicepreședintele Grupului PPE a subliniat că tabăra reformatoare deține controlul majoritar absolut și că liderii care încearcă blocarea noii linii politice vor fi marginalizați complet sau forțați să părăsească formațiunea în urma confruntărilor interne pentru putere.

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