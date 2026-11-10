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Politică

Siegfried Mureșan (PNL): Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea

d Scris de daniela moise
Siegfried Mureșan (PNL): Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea
Aosom
Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și fost politician nominalizat pentru a ocupa funcția de premier din partea național-liberalilor, îl compară pe Sorin Grindeanu cu fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. „Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea. Ne aducem aminte de vremea în care premierul de facto al României, Liviu Dragnea, controla Guvernul, ataca statul de drept […]

Sursa: Gazeta De Sud

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