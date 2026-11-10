Siegfried Mureșan (PNL): Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și fost politician nominalizat pentru a ocupa funcția de premier din partea național-liberalilor, îl compară pe Sorin Grindeanu cu fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. „Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea. Ne aducem aminte de vremea în care premierul de facto al României, Liviu Dragnea, controla Guvernul, ataca statul de drept […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗