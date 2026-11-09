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Politică

Siegfried Mureșan: PSD se teme de o alianță PNL-USR. „Grindeanu știe că partidul va ajunge pe locul al treilea în sondaje”

c Scris de cornelia mazilu
Siegfried Mureșan: PSD se teme de o alianță PNL-USR. „Grindeanu știe că partidul va ajunge pe locul al treilea în sondaje”
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Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că PSD se teme de formarea unui pol politic comun între PNL și USR, pe care îl numește „Polul Modernizării și Reformării”.

Sursa: Adevarul

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