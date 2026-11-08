 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Sigiliul Uman: Cum devin oamenii obiecte de venerație, ură și dorință în era digitală și cum să rupem vraja VIDEO

e Scris de e-politic ro
Sigiliul Uman: Cum devin oamenii obiecte de venerație, ură și dorință în era digitală și cum să rupem vraja VIDEO
Aosom
Dr. Heather Lynn Robin Leach incheia fiecare episod din Lifestyles of the Rich and Famous dorindu-le telespectatorilor „vise cu șampanie și vise

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech