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Politică

Simion, mesaj înainte de vizita șefei Comisiei Europene în România: „Ursula trebuie să plece. Pa”

b Scris de bogdan păcurar
Simion, mesaj înainte de vizita șefei Comisiei Europene în România: „Ursula trebuie să plece. Pa”
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George Simion, președintele AUR, a postat pe rețelele sociale un mesaj în care îi cere președintei Comisiei Europene, Ursula, care vine astăzi în vizită în România, „să plece”. El acuză că se încearcă „supunerea românilor” prin „acte totalitare”, precum și că arestarea lui Călin Georgescu a fost făcută pentru că „vi se ducea naiba șandramaua globalistă”.

Sursa: Digi24

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