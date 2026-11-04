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Politică

Simona Radiș a fost cerută în căsătorie lângă Opera din Sydney. Cum a surprins-o iubitul ei, canotorul Leontin Nuțescu

d Scris de diana stamen
Simona Radiș a fost cerută în căsătorie lângă Opera din Sydney. Cum a surprins-o iubitul ei, canotorul Leontin Nuțescu
Aosom
Simona Radiș, dublă campioană olimpică și octuplă campioană mondială la canotaj, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Leontin Nuțescu. Momentul special a avut loc în apropierea Operei din Sydney, iar sportiva a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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