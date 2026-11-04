 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Sindicaliștii SANITAS, după discuțiile cu ministrul Rogobete: „Avem nevoie de o nouă lege a salarizării, nu de o amânare”

a Scris de aura trif
Sindicaliștii SANITAS, după discuțiile cu ministrul Rogobete: „Avem nevoie de o nouă lege a salarizării, nu de o amânare”
Aosom
Reprezentanții SANITAS s-au întâlnit miercuri cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru a discuta despre salariile din 2027, o nouă lege a salarizării și eliminarea restricțiilor din sistemul sanitar.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech