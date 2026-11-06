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Politică

Siria intervine în războiul din Yemen: conotații majore într-un gest aparent banal (surse)

m Scris de mihai cistelican
Siria intervine în războiul din Yemen: conotații majore într-un gest aparent banal (surse)
Aosom
Siria a trimis un număr limitat de personal militar în Arabia Saudită pentru a consilia și instrui unități saudite și yemenite, au declarat pentru Reuters două surse militare siriene și un oficial american de rang înalt.

Sursa: Stiri Pe Surse

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