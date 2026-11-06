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Politică

Situație dramatică pe un sector al frontului din Ucraina - Militarii ruși vorbesc de un al doilea Stalingrad

g Scris de george traicu
Situație dramatică pe un sector al frontului din Ucraina - Militarii ruși vorbesc de un al doilea Stalingrad
Aosom
Militarii ruși relatează despre pierderi catastrofale și gropi comune într-o zonă a frontului ucrainean.

Sursa: Stiri Pe Surse

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