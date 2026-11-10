 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Slovacia şi Cehia critică declaraţiile cancelarului german Friedrich Merz despre ajutorul pentru Kiev

g Scris de george traicu
Slovacia şi Cehia critică declaraţiile cancelarului german Friedrich Merz despre ajutorul pentru Kiev
Aosom
Premierii slovac şi ceh au criticat marţi dorinţa cancelarului german de a condiţiona discuţiile despre următorul buget european de un angajament al tuturor statelor membre de a participa la finanţarea Ucrainei.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech