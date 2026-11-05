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Politică

Soluția împotriva violenței în școli. Prof. univ. dr. Radu Gologan: Nu rezolvi problema dacă interzici telefonul / Ce e de făcut / video

e Scris de elena aurel
Soluția împotriva violenței în școli. Prof. univ. dr. Radu Gologan: Nu rezolvi problema dacă interzici telefonul / Ce e de făcut / video
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Violența în școli nu dispare prin interzicerea telefoanelor mobile, ci prin educație. Prof. Radu Gologan a spus de ce interdicțiile nu rezolvă problema și ce pot face școala și părinții pentru a-i ajuta pe copii.

Sursa: Dcnews

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