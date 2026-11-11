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Politică

Soluţia propusă de Radu Miruţă, fost ministru al Apărării, pentru „corectarea nedreptăţii” de la pensiile militare

l Scris de loredana codruț
Soluţia propusă de Radu Miruţă, fost ministru al Apărării, pentru „corectarea nedreptăţii” de la pensiile militare
Aosom
Radu Miruță cere ca banii recuperaţi de MApN cu titlul de daune-interese din executarea contractelor de achiziţii publice să meargă la pensii

Sursa: Stiri Pe Surse

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