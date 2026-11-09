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Politică

Sondaj CURS - România se confruntă cu cea mai mare problemă generațională: ”Decrețeii” ies la pensie și vor genera o situație fără precedent

l Scris de lucian negrea, reporter
Sondaj CURS - România se confruntă cu cea mai mare problemă generațională: ”Decrețeii” ies la pensie și vor genera o situație fără precedent
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Un sondaj CURS arată că vârstnicii din România se descurcă tot mai greu în ultimii ani de viață, mai ales când vine vorba de aspectele financiare

Sursa: Stiri Pe Surse

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