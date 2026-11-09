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Politică

SONDAJ Doar 19% dintre români cred că România merge într-o direcție bună. Votanții cărui partid sunt cei mai pesimiști

a Scris de ana petrescu
SONDAJ Doar 19% dintre români cred că România merge într-o direcție bună. Votanții cărui partid sunt cei mai pesimiști
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Aproape trei sferturi dintre români, respectiv 72,4%, consideră că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 19,1% sunt de părere că țara merge într-o direcție bună, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, la solicitarea Informat.ro. Datele arată o ușoară îmbunătățire a percepției față de luna septembrie, când 76,5% dintre respondenți erau pesimiști.

Sursa: Digi24

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