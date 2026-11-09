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Politică

Sondaj în Franța: Le Pen şi Melenchon îşi consolidează avansul în intenţiile de vot

g Scris de george traicu
Sondaj în Franța: Le Pen şi Melenchon îşi consolidează avansul în intenţiile de vot
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Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, şi rivalul său provenit din stânga radicală, Jean-Luc Mélenchon, şi-au consolidat avansul în ce priveşte intenţiile de vot în perspectiva alegerilor prezidenţiale de anul viitor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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