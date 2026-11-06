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Politică

Sondaj informal la ONU: Rebeca Grynspan și-a consolidat avansul în cursa pentru șefia organizației

g Scris de george traicu
Sondaj informal la ONU: Rebeca Grynspan și-a consolidat avansul în cursa pentru șefia organizației
Aosom
Un sondaj informal realizat de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite indică faptul că fostul vicepreședinte al Costa Ricăi, Rebeca Grynspan, și-a consolidat avansul, fiind favorita în cursa pentru funcția de al zecelea secretar general al ONU, ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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