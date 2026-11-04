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Politică

Sorin Grindeanu către Alice Weidel: „Românii merită acelaşi respect pe care îl primesc germanii în întreaga Europă”

i Scris de ioana andreescu
Sorin Grindeanu către Alice Weidel: „Românii merită acelaşi respect pe care îl primesc germanii în întreaga Europă”
Aosom
Sorin Grindeanu i-a solicitat liderei partidului AfD, Alice Weidel, să-şi retragă afirmaţia conform căreia „imigranţii din România jefuiesc” sistemul social al Germaniei şi să îşi ceară scuze comunităţii româneşti din această ţară.

Sursa: Stirile Pro.tv

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