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Politică

„Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea”, acuză Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL

a Scris de alexandru rotaru
„Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea”, acuză Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL
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Siegfried Mureșan, lider al PNL și fost politician nominalizat pentru a ocupa funcția de prermier din partea național-liberalilor, îl compară pe Sorin Grindeanu cu fostul lider al PSD, Liviu Dragnea.

Sursa: Digi24

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