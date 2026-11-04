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Politică

Sorin Grindeanu îi cere liderei AfD să își ceară scuze românilor din Germania: „Nu subminați Europa prin xenofobie”

o Scris de oana ababei
Sorin Grindeanu îi cere liderei AfD să își ceară scuze românilor din Germania: „Nu subminați Europa prin xenofobie”
Aosom
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi solicită public liderului partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să își retragă afirmațiile despre românii din Germania și să prezinte scuze comunității românești.

Sursa: Adevarul

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