Sorin Grindeanu solicită liderei AfD să-și retragă afirmaţia conform căreia „imigranţii din România jefuiesc” sistemul social al Germaniei

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis, miercuri, copreşedintei partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, că îi solicită public să îşi retragă afirmaţia conform căreia „imigranţii din România jefuiesc” sistemul social al Germaniei şi să vă cereţi scuze comunităţii române din Germania. El arată că peste 500.000 de români lucrează legal în Germania şi contribuie la asigurările sociale la fel ca orice cetăţean german şi menţionează că românii merită acelaşi respect pe care îl primesc germanii în toată Europa

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