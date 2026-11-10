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Politică

Sorina Matei, propunerea AUR la șefia TVR, aviz favorabil în comisiile din Parlament

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Sorina Matei, propunerea AUR la șefia TVR, aviz favorabil în comisiile din Parlament
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Sorina Matei, propunerea AUR pentru șefia TVR, a primit aviz favorabil în comisiile pentru cultură. Și Răzvan Dincă a primit aviz favorabil pentru a ocupa funcția de președinte-director general la Radioul public. Urmează votul decisiv în plenul Parlamentului.

Sursa: Monitorul Cluj

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