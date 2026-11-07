Soția unui fotbalist din Superligă a amenințat că se aruncă de la etajul unui bloc. Momente dramatice la Arad

Scene tensionate într-un cartier din Arad, în apropierea stadionului, unde soția unui fotbalist a amenințat că își pune capăt vieții. Femeia s-a urcat pe balconul apartamentului situat la etajul al doilea al unui bloc, iar autoritățile au declanșat imediat o amplă intervenție de salvare. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, în special pentru minori!

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