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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Spania şi Olanda se confruntă pentru conducerea BCE, după plecarea Christinei Lagarde

i Scris de ioana andreescu
Spania şi Olanda se confruntă pentru conducerea BCE, după plecarea Christinei Lagarde
Aosom
Spania şi Olanda au depus vineri candidaturile pentru preşedinţia Băncii Centrale Europene (BCE), în vederea înlocuirii Christinei Lagarde, care îşi va încheia mandatul pe 7 februarie 2027.

Sursa: Stirile Pro.tv

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