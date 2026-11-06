Bătălia pentru conducerea Băncii Centrale Europene a început! Spania și Olanda au intrat în cursă cu doi foști șefi de bănci centrale. The post Spania și Olanda se luptă pentru șefia BCE. Cine sunt candidații care vor să o înlocuiască pe Christine Lagarde appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗