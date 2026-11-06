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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Spania și Țările de Jos se luptă pentru conducerea BCE. Cine sunt cei doi candidați la succesiunea Christinei Lagarde

o Scris de oana antipa
Spania și Țările de Jos se luptă pentru conducerea BCE. Cine sunt cei doi candidați la succesiunea Christinei Lagarde
Aosom
Spania și Țările de Jos au depus vineri, 6 noiembrie, candidaturi pentru președinția Băncii Centrale Europene (BCE), în perspectiva plecării Christinei Lagarde din funcție, programată pentru 7 februarie 2027.

Sursa: Mediafax Ro

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