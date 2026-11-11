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Politică

Spionaj cibernetic rusesc în România. O instituție care colaborează cu NATO și UE, vizată de hackeri

i Scris de iulian budusan
Spionaj cibernetic rusesc în România. O instituție care colaborează cu NATO și UE, vizată de hackeri
Aosom
O instituție guvernamentală din România, implicată în colaborarea cu NATO și Uniunea Europeană, a fost ținta unui atac de spionaj cibernetic orchestrat de gruparea rusă Turla. SRI confirmă incidentul și anunță că atacul a fost contracarat.

Sursa: Realitatea

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