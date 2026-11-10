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Politică

„Starea de alertă privind statul de drept” în Franţa. Acuzațiile Amenesty International

s Scris de sebastian eduard
„Starea de alertă privind statul de drept” în Franţa. Acuzațiile Amenesty International
Aosom
Organizaţia neguvernamentală internaţională pentru drepturile omului Amnesty International a declarat marţi „starea de alertă privind statul de drept” în Franţa, din cauza „practicilor autoritare” în contextul mobilizării sociale marcate de violenţe şi acuzaţii privind intervenţia brutală a poliţiei, transmite AFP.

Sursa: Digi24

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