Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Indiei şi Turciei. Nou avertisment pentru cei care ajută Iranul

Departamentul Trezoreriei SUA a impus miercuri noi sancţiuni împotriva unor companii şi indivizi din India şi Turcia pentru legăturile lor cu Iranul, avertizând că va continua să ia măsuri împotriva oricui sprijină regimul de la Teheran, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

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