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Politică

Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Indiei şi Turciei. Nou avertisment pentru cei care ajută Iranul

l Scris de loredana bancăș
Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Indiei şi Turciei. Nou avertisment pentru cei care ajută Iranul
Aosom
Departamentul Trezoreriei SUA a impus miercuri noi sancţiuni împotriva unor companii şi indivizi din India şi Turcia pentru legăturile lor cu Iranul, avertizând că va continua să ia măsuri împotriva oricui sprijină regimul de la Teheran, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Sursa: Digi24

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