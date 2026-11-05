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Politică

Statele Unite impun noi sancţiuni Cubei

l Scris de liviu cojan
Statele Unite impun noi sancţiuni Cubei
Aosom
Statele Unite au impus joi o nouă serie de sancţiuni Cubei, prin care ţintesc sectorul electronic şi pe fiica preşedintei conglomeratului economic-militar Gaesa, relatează AFP.

Sursa: Digi24

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