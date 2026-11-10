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Politică

Statul întoarce spatele campionilor mondiali. Nu au primit indemnizația prevăzută de lege

a Scris de adriana stere
Statul întoarce spatele campionilor mondiali. Nu au primit indemnizația prevăzută de lege
Aosom
Roberto, un licean ambițios, a câștigat cu mâna ruptă un campionat mondial de arte marțiale și a repetat performanța acum o lună, în paralel cu pregătirea pentru bacalaureat.

Sursa: Stirile Pro.tv

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